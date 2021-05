Kuřák prý nikdy nepřestane toužit po nikotinu. Mám jinou zkušenost

Kouříte a chcete přestat? Nedávno jste s tím skoncovali a snažíte se najít motivaci vydržet? Mám pro vás dobrou zprávu: Má to cenu!

Myslela jsem, že se k tomuto tématu už nebudu vracet, ale když jsem viděla, jak velký ohlas měl můj příspěvek na sociálních sítích, ve kterém jsem se radovala ze svého výročí, změnila jsem názor. Stále se najdou lidé, které to zajímá a kteří zvažují, jestli to nemají zkusit. Třeba můj text někomu dodá sílu pokračovat, nebo ho popostrčí na startovní čáru závodu s názvem Stop nikotinu.

Je to dva roky, co jsem típla svou poslední cigaretu a všechno je lepší, než jsem čekala. Od bývalých kuřáků jsem vždycky slýchala, že chuť zapálit si nikdy nezmizí. Že na tenhle zlozvyk budu pořád myslet. Že ve chvílích krize budou cigarety to první, po čem sáhnu. Že se nejde úplně „vyléčit“, jen tu touhu tlumit. Mám pro vás