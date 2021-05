Jasoně nenahradí žádný drsoň, vyhyne. Na Pálavě vymírá poslední motýlí populace, říká biolog

„Hmyz nám už teď říká, jak hluboký problém máme, ale my nejsme dost chytří, abychom reagovali. Zareagujeme, až hůl dopadne na naše záda. Důležité věci se ukážou, bohužel, až v okamžiku krize,“ říká biolog a ekolog Lukáš Čížek z Biologického centra AV ČR. Rozhovor o paradoxech ochrany hmyzu nás zavede na jižní Moravu, do Milovického lesa v chráněné oblasti Pálava, do obory Bulhary. Ekologové, entomologové i botanici už léta poukazují na nešetrné lesní hospodaření, kvůli kterému zde ve velkém mizí mnoho druhů v čele s motýlem jasoňem dymnikovým.