Notes: O broucích, animácích, národním ptákovi a jiných slibech

Jevíčko a sanatorium z Četnických humoresek v hlavní roli. Do malebného městečka (jak ostatně dokazují snímky od fotografa Gabriela Kuchty) na Malé Hané se vydala kolegyně Adéla Skoupá. V poutavé reportáži popisuje, jak se očkuje v centru, které zřídil kraj v tamním sanatoriu, ale taky nespokojenost praktických lékařů nad tím, že vakcíny od začátku neputovaly rovnou a pouze do jejich ordinací. Článek tak na příkladu bezmála třítisícového města v jižním cípu Pardubického kraje detailně a srozumitelně ilustruje konflikt, který se rozhodně netýká jen Jevíčka a lze jej vztáhnout na českou očkovací cestu obecně.

Anketa o národním ptákovi a program plný slibů. Možná si to lidé za programem koalice Spolu přesně takhle představovali – anebo taky ne. Nicméně příslib, že vznikne anketa s cílem zvolit národního ptáka, zaujal a pobavil nejen autorku dnešního Notesu. Kolegové Honza Tvrdoň, Hanka Mazancová a Honza Wirnitzer se ale v textu naštěstí programem pro „zdecimovanou zemi“ zabývají do hloubky a rozebírají pět priorit, na nichž staví – bohatší Česko, udržitelný život, zdravá rodina, chytrý stát a bezpečná země. Plánů a slibů program obsahuje bezesporu dost, zda jsou dosažitelné, je samozřejmě věc druhá – zvolit si národního ptáka může být nakonec to nejjednodušší.

Když Google ukazuje i to, co nemá. Poté co novináři upozornili na to, že se na pornografických webech objevují snímky nezletilých, obětí obchodu s bílým masem, znásilnění i explicitní záběry publikované bez souhlasu účinkujících, mnohé servery zareagovaly mazáním videí, blokací a znemožněním vyhledávání určitých výrazů. Jak ale v nejnovějším textu upozorňuje reportér Jakub Zelenka, nejpoužívanější vyhledávač na světě snahu o samoregulaci pornoserverů obchází – uživatel internetu se tak stále může k blokovanému obsahu dostat.

Letem světem

O Indii a o tom, proč by nás měla všechny zajímat. „První vlna naše zdravotnictví ohnula. Druhá ho láme, doktoři už málem přicházejí o rozum, nemají ani čas se nadechnout. Třetí by byla naprostá katastrofa,“ říká v upřímném a v mnoha ohledech děsivém rozhovoru indický novinář Arnab Pratim Dutta z Dillí. Magdaléna Slezáková ze zahraniční redakce s ním mluvila o situaci v Indii, opožděné reakci WHO, podhodnocených číslech i o tom, proč nejde zdaleka jen o problém Indie.

O situaci Čechů, kteří ve více než miliardové zemi žijí, a o české pomoci zase mluvil editor zahraniční rubriky Jan Kudláček s velvyslancem České republiky Milanem Hovorkou. „V Dillí platí už druhý týden zákaz vycházení. Jindy vibrující město je nyní vylidněné. Ta dramata se však odehrávají v nemocnicích, v krematoriích a pochopitelně v domácnostech postižených covidem-19,“ napsal v jedné z odpovědí velvyslanec.

100 dní Bidena a něco do uší. Uteklo to jako voda, ale Joe Biden má za sebou opravdu už prvních 100 dní v úřadě, což je mediálně velmi oblíbený milník. Koncept „první stovky“ se datuje až k Franklinu Delano Rooseveltovi, který ale při speciálním zasedání Kongresu k velké hospodářské krizi v roce 1933 nehodnotil ani tak své úřadování jako spíš první úspěchy Nového údělu. Ať už to ale bylo jakkoliv, koncept se ujal a pozornost se teď obrací k Bidenovi. Co o sobě za prvních sto dní řekl, čím překvapil a v čem zklamal, shrnuje v podcastu reportérka Jana Ciglerová, která se ze Spojených států nedávno vrátila.

Netflix, chill a Kontext

Hmyzáci a lejna na pastvinách. Pokud jste pravidelnými čtenáři Deníku N, fantastické rozhovory s vědci od kolegyně Lenky Vrtiškové Nejezchlebové jistojistě znáte. Tentokrát si pro vás do víkendové přílohy Kontext připravila obsáhlý rozhovor s biologem a ekologem Lukášem Čížkem o hmyzu, státní ochraně i o tom, že nejlepší je, když si člověk zvíře „podlachní“! Uvnitř čtivého a zábavného rozhovoru mimo jiné zjistíte, jaké chráněné druhy hmyzu můžete potkat v Praze i v jaký druh brouka se podle odborníka pravděpodobně přeměnil Řehoř v Kafkově proměně.

Krize, o které se na večírcích nemluví. Americká profesorka Shanna Swanová zkoumá snižování počtu spermií u mužů po celém světě a dopad chemikálií na vývoj pohlavního a nervového systému člověka přes 20 let. V nové knize Count Down varuje před reprodukční krizí, o které se těžko mluví, dotýká se ale kdekoho. „Na rozdíl od cukrovky nebo problémů se srdcem to není téma, o kterém byste se bavili někde na večírku s kamarády. Leží mimo veřejnou diskusi,“ upozorňuje v rozhovoru odbornice na reprodukční zdraví.

Animáky, animáky, animáky. Jako zarytou milovnici animovaných filmů mě plány Netflixu na konec jara a léto upřímně těší. Editor kulturní rubriky Ivan Adamovič v článku shrnuje, co streamovací platforma v následujících měsících nabídne – a málo toho není. Z animované produkce se můžeme těšit na Rodinu na baterky, Přej si draka nebo Trollhunters. Kolega samozřejmě zmiňuje i jiné filmové žánry, o těch si už ale přečtěte sami. Za zmínku stojí taky nová funkce Netflixu „Play something“, která dnes startuje – díky ní vám platforma sama vybere film, který by se vám mohl líbit, pokud nejste spokojení s tím, na který se právě díváte. Člověk by si skoro řekl, že víc kontroly nad způsobem, jakým trávíte čas, už Netflixu dát nemůžete a ejhle!

Nezbývá mi než vám popřát hezký víkend a příjemné počtení.