„Viníky potrestat!“ Šlachta prezentuje hlavně sám sebe, slibuje boj s korupcí a nenápadně sílí

U jednoduchého stánku postává zhruba dvacítka lidí. Velká část z nich má na sobě trička či mikiny s logem hnutí Přísaha. Krátce poté co kostelní zvony odbijí celou, dorazí na Dukelské náměstí v Hustopečích Robert Šlachta.

Ten nyní objíždí zemi v rámci předvolební kampaně se svou peticí proti rozkrádání státního majetku. Ve zkratce se petice snaží upozornit na nákupy během nouzového stavu, požaduje „prošetření veškerých státních zakázek“ a v případě Šlachtova volebního úspěchu vybudování „skutečně nezávislého odborného týmu analytiků a vyšetřovatelů“.

„Všichni se mě ptají, proč jsme to udělali. Tu petici. Proč s tím jezdíme? Měli jsme toho plné zuby. Rozhodli jsme se, že se zeptáme občanů, jestli to vůbec chtějí,“ říká po příjezdu. V zádech má fotografku, která vše rychle zaznamenává pro sociální sítě.

„Některá média se mnou komunikují způsobem, že témata klientelismu a korupce jsou vyčpělá. Jedeme jedenáctý den, máme tisíce podpisů. Jestli někdo říká, že je to vyčpělé téma, není to tak. Takový bordel, co je tady, to se nedá,“ říká skupince místních.

Po krátkém projevu začíná kolečko, které se opakuje v každém městě, kam Šlachta zamíří. Úsměvy, podání rukou nebo plácnutí loktem, podepsání knížky Třicet let pod přísahou a krátká debata. Obličej bývalého protimafiánského detektiva je všudypřítomný – je vidět nejen naživo, ale také na plakátech, autech nebo lahvích vína.

„Přečetl jsem si Robertovu knihu Třicet let pod přísahou. Mám pár přátel u policie. Ti o něm také něco vědí. To mě namotivovalo, že by v této zemi mohl něco změnit,“ vysvětluje před historickým autem se Šlachtovým obličejem na boku automechanik Radek Plešák. Stejně jako mnoho dalších i jej táhne k Přísaze jen osobnost bývalého policisty.

Prodavač příběhu

Šlachta také prezentuje hlavně sám sebe. Svůj životní příběh, svoji službu u policie, své hodnoty. Webové stránky i prezentace na sociálních sítích v tomto připomínají start hnutí ANO, které také prodávalo hlavně příběh svého zakladatele.

Podle marketingového odborníka Jakuba Horáka, který stál za úspěšnou kampaní Pirátů v roce 2017, je sázka