PolitikoN: Zjistili jsme, na co chce prezident šestnáct Marií Benešových. A Babiš taky

Těžištěm politického dění tohoto týdne byl premiérův střet zájmů, část politiků také pokračovala ve výrobě mlhy ohledně zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích. Skoro by se zdálo, že kdo nepřišel s vlastním počtem vyšetřovacích verzí, jako by nebyl. PolitikoN pro vás připravila Hanka Mazancová.

Reakce rychlá, reakce pomalá

Hned v pondělí jsme se dočkali podrobné rekapitulace toho, jak to šlo se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), včetně vysvětlení, proč se o žádný střet zájmů nejedná. Jednoduše řečeno – Babiš není ve střetu zájmů, protože, ústy ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, není ve střetu zájmů.

Evropská komise vydala minulý týden v pátek večer finální verzi auditu, který Babišův střet zájmů konstatuje. Slova o účelovosti, kampani, mafiánském Bruselu či pirátských udavačích tak z úst předsedy vlády svištěla celý víkend, ale právě pondělní jednání kabinetu bylo první oficiální možností, kdy se k závěrům, které už překvapí snad jen málokoho, mohla vyjádřit vláda jako vláda, nikoli Andrej Babiš.

A stálo to skutečně za to. Dostálová neváhala a zhruba šest minut předčítala, jak sama řekla, exkurz do historie toho, jak to s evropským auditem v Česku bylo. Započala prosincem 2018 a skončila dubnem 2021.

Načež si vzala slovo šéfka státní kasy Alena Schillerová s tím, že „shrne“ slova své předřečnice, a dalších několik minut vyprávěla o tom, že Česko nemá problém a bude hledat cestu, jak se proti rozhodnutí Evropské komise bránit. „Jde tu o princip, nejde o Agrofert,“ dodala později Schillerová.

Tedy, ať si to řekneme zcela otevřeně a bez vytáček – vláda premiéra Andreje Babiše