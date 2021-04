V EU finišuje příprava smlouvy s Pfizerem na příští dva roky. Česko by mohlo získat 43 milionů dávek

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila před několika dny, symbolicky při návštěvě továrny společnosti Pfizer v belgickém Puursu, že Komise dokončuje smlouvu na 1,8 miliardy dávek vakcín Comirnaty pro roky 2021 až 2023.

„(Smlouvu) uzavřeme v příštích dnech. Zajistíme tím dávky na přeočkování a zvýšení imunity,“ řekla von der Leyenová novinářům. Nové dávky by podle ní měly sloužit i jako „ochrana před novými variantami viru“.

The Puurs site was the first to produce mRNA vaccines at large scale in 🇪🇺



Now we are leading worldwide on this technology.



We are negotiating a new contract to secure 1.8 billion doses for 2021-23.

For booster shots and protection against variants. pic.twitter.com/ZV69H2bsmO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2021