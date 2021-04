Studio N: Sto dní Joea Bidena

Prvních sto dní je období hájení, kdy má prezident právo se vším se seznámit, a je to také období, kdy se na jeho chyby pohlíží s velkorysostí. To ale u Joea Bidena nebylo nutné, protože chod Bílého domu dobře znal. Co o sobě za těch prvních sto dní řekl, čím překvapil, v čem zklamal? O tom v podcastu mluví Jana Ciglerová, která se ze Spojených států nedávno vrátila.