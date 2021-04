Nejlidnatější země světa se zřejmě dostala do očekávaného bodu, kdy její populace dosáhla vrcholu a začíná se zmenšovat. Potvrdit by to mělo nové sčítání lidu, jehož zveřejnění Komunistická strana Číny odkládá.

Kdo se postará o rodiče? Čína má velký problém: podle Financial Times jí začal klesat počet obyvatel

Byl by to první pokles obyvatelstva od 50. let minulého století a éry Mao Ce-tunga, jehož brutální politika tzv. velkého skoku vpřed vedla k hladomoru a smrti desítek milionů lidí.

„Očekávané oznámení populačního poklesu pro Čínu skutečně představuje významný milník, který poukazuje na četné strukturální problémy, s nimiž země zápasí,“ upozorňuje Matěj Šimalčík, výkonný ředitel bratislavského Středoevropského institutu pro asijská studia.

Podle sčítání, které se po desítkách let uzavřelo už v prosinci, ale jeho výsledky ještě nebyly zveřejněné, se očekává, že celkový počet obyvatel Číny bude nižší než 1,4 miliardy. Financial Times to napsaly s odkazem na nejmenovaný zdroj, který je s výzkumem obeznámen.

Toto číslo je však považované za velmi citlivé, a proto ho čínské vedení nechce