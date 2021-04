„Když se pandemie u nás v Indii nezastaví, k čemu vám na Západě bude očkování?“

Na indické poměry není Noida nijak velké město: má ani ne 640 tisíc obyvatel. Jeho výhodou však je, že těsně přiléhá k Dillí: příležitosti metropole jsou na dosah ruky. Ale není teď na dosah ruky také nebezpečí? Arnab Pratim Dutta v Noidě žije a v Novém Dillí pracuje: je novinář, píše mimo jiné pro odborný časopis Down to Earth.

„Je to tady moc zlé,“ popisoval dnes ráno v rozhovoru s Deníkem N. „Pandemie už není něco, co se děje někomu jinému; dotýká se všech, rodiny, přátel. Lidé ve vašem nejbližším okolí se nemohou dostat k lůžku v nemocnici. Předevčírem a včera to bylo už opravdu kritické, a to nejen v Dillí, ale napříč Indií: obrovský nedostatek míst v nemocnici. Mluví se o tom, že chybí kyslík, že je málo kyslíkových lahví a koncentrátorů a ventilátorů, ale to je teprve ten druhý krok; první je postel v nemocnici a kvalifikovaný lékař, který se o vás postará. Ani to se teď neděje.“

A ti kvalifikovaní zdravotníci? Sebelepší ventilátor je k ničemu, když není, kdo by ho obsluhoval, lůžko v nemocnici je málo platné bez lékařů a sester. Včera jsem se dívala na reportáže z indických nemocnic: snažili se ze všech sil, ale přišlo mi, že některým chybí takhle málo ke zhroucení.

V Evropě máte jednoho lékaře na pár set lidí. Ale v Indii jsou ta čísla