Němečtí zbrojaři napsali Babišovi návrh, jak změnit tendr na obrněnce. Pak ho začal prosazovat Havlíček

Ministerstvo obrany na vládu předkládá dokument, který upravuje největší zbrojní zakázku v dějinách Česka. Opožďující se nákup pásových obrněnců (bojových vozidel pěchoty) za 52 miliard korun.

Vláda byla o zakázce jako takové informována 17. prosince 2018. Nynější návrh mění splátkový kalendář na šestiletý (o rok delší než bylo v plánu) a první splátku posouvá z letoška na příští rok.

Je to důležitý, ale přece jen technický krok. Jenže vicepremiérem Karlem Havlíčkem (za ANO) vedené ministerstvo průmyslu a obchodu trvá na tom, aby se zásadně navýšil podíl zapojení českého průmyslu (uchazeči od spuštění zakázky v březnu 2019 počítají s tím, že má činit nejméně 40 procent) a aby v Česku vznikla továrna na obrněnce a vývojové centrum.

Deník N z podkladů pro jednání vlády zjistil, že se Havlíčkovo ministerstvo do tlaku na změnu zakázky pustilo poté, co se jeden z uchazečů, německá firma Rheinmetall Landsysteme, obrátil na premiéra Babiše – a navrhl mu to, co krátce poté jako požadavek na změnu zakázky začal prosazovat ministr Havlíček. Dopis německých zbrojařů Babišovi je datovaný 9. prosincem 2020 – dva týdny poté, co Rheinmetall podepsal na Hradě za přítomnosti prezidenta Miloše Zemana