Abécédééefgé, prioritou nejsi, smůla pro tebe

Komentář Evy Mošpanové: Řízení pandemie politici ve zdejších končinách změnili na volbu mezi ekonomikou a vzděláváním. I přes opakovaná prohlášení o tom, že návrat dětí do škol je pro ně prioritou, si mezi nimi vybrali jasně. Není to poprvé, co tak udělali, a doplácet na to budeme léta.

Od tohoto týdne mohou Slováci, kteří dodrží hygienická opatření, na zahrádky restaurací, do fitness center i na sportovní utkání. Radostná zpráva má drobný stín – zatímco zacvičit si mohou lidé kdekoliv, do škol smí žáci jen někteří a někde. Závisí to na věku a situaci v tom kterém okresu.

Byla by to pouhá zajímavost od sousedů, kde je pro některé snazší dostat se na zahrádku restaurace než do školy, kdyby Česko nepostupovalo velice podobně. Od soboty se na zdejší fotbalové zápasy budou moci podívat lidé s pouhým antigenním testem. I s omezením kapacity se jich třeba v pražském Edenu budou moci sejít téměř dva tisíce.

A zatímco fanoušci sportu se mohou těšit, otevřou se od pondělí druhé stupně škol jen někde a žáci středních a vysokých škol v tuhle chvíli žádný jasný termín nemají.

Na dotaz, zda si myslí, že je to šťastné řešení situace, ministr školství Robert Plaga řekl, že