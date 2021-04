Biden představil Kongresu reformní plán, který má stát šest bilionů. Tleskali jen demokraté

Joe Biden přišel do Kongresu v 99. den svého prezidenství. Představil svůj plán reformy Ameriky, jehož body mají jedno společné: daleko silnější roli státu, než byli Američané doposud zvyklí. To může u mnohých narazit.

Než Joe Biden poprvé vstoupil coby prezident do místnosti, kde dlouhá léta pracoval jako senátor, senátoři a poslanci měli očividnou radost, že se vidí. Kvůli covidu byli roztroušeni po sále a mezi s sebou měli povinné mezery, ani to jim ale nebránilo natáhnout vůči sobě pěsti a vesele se zdravit.

Dlouho se neviděli. Bylo to poprvé, co se tu takhle společně ocitli, od 6. ledna, kdy do Kapitolu vpadli příznivci předchozího prezidenta. A bylo to poprvé, co tu spolu čekali na nového prezidenta, jehož sice mnozí z nich nevolili, a někteří uznání jeho volby dokonce chtěli zabránit, ale nakonec ho všichni uvítali potleskem.

Tím ale ta poprvé nekončila. Jedno bylo patrné ještě před Bidenovým příchodem. Na místě za stupínkem, kde měl promluvit, seděly dvě ženy – šéfka Sněmovny Nancy Pelosiová a viceprezidentka USA Kamala Harrisová. To se ještě nikdy v historii USA nestalo. A na lavici pro partnery vedle první dámy USA Jill Bidenové poprvé usedl muž, druhý gentleman Doug Emhoff.

„Paní viceprezidentko, paní předsedkyně, dobrý den,“ pozdravil je Biden