Notes: Tělocvik pro vyvolené, krkavčí vejce na faře a otočka Benešové

Paní Taťjana Horáková se prezentovala jako šéfka Mezinárodního dětského kříže, chtěla vybudovat chirurgickou kliniku pro děti zasažené válkou a vyprávěla spektakulární příběhy o výměně rukojmích nebo zkazky o smrti desítek lékařů. Dobrá práce, jen kdyby to byla pravda. Paní Horákové se podařilo obelhat premiéra Andreje Babiše i katolickou církev a získat tak přes dva miliony korun. Nyní je obviněná z podvodu. Redaktorovi Prokopu Vodrážkovi se po dvou a půl letech paní Horákovou podařilo dohledat – byla ubytovaná na faře jako „krkavčí vejce“. A tajemné Taťjaně Horákové, která se ale ve skutečnosti jmenuje úplně jinak, se věnuje i dnešní podcast Studio N.

Správa hmotných rezerv zrušila tendr na dodávku 5,6 milionu testovacích sad do škol, současné zásoby školám vydrží jen do příštího pátku. Ředitelé škol tak testy svým žákům budou muset zajistit sami. „Je to už téměř šikana, co po nás stát chce. Opět se spoléhá na to, že to školy nějak zvládnou. Už nyní se ze škol stala testovací centra a teď by na nás rádi hodili i nákup testů, když jej oni nezvládli,“ říká ředitelka ZŠ v Dolních Břežanech. O zoufalství ředitelů škol i příležitosti pro PCR testy píše duo Iva Bezděková a Markéta Boubínová. Správa rezerv ale nelení a zakázku na testy do škol vypsala znovu.

Demonstrace 21. dubna v Moskvě proběhla nebývale pokojně a policie se spokojila se zatčením jen dvou desítek demonstrantů. Překvapení ale přišlo v dalších dnech. Mnohým dalším „nepřátelům režimu“ totiž policie zaklepala na dveře. Vypátrala je díky systému kamer s rozpoznáváním obličejů a identifikace osob. V ruských médiích už se pro to vžil termín „odložené represe“. Petra Procházková popisuje příběh lékaře nebo univerzitního profesora, kteří sice unikli ranám obuškem, ale kamerám už ne.

Brazílie je kvůli pandemii koronaviru v těžké krizi, přesto odmítla očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Regulačnímu úřadu vadí nedostatek údajů o kontrole kvality, bezpečnosti i účincích vakcíny. Brazilští inspektoři nebyli ani vpuštěni do institutu, který vakcínu vyvinul. Rusové vše popřeli s tím, že k „politickému rozhodnutí“ Brazilce dotlačily USA. Proč ruská vakcína v největší jihoamerické nepochodila, píše Otakar Horák.

A těžkou zkoušku kvůli pandemii koronaviru zažívá i Indie. Lidé umírají na ulicích, nemocnice praskají ve švech, krematoria nestíhají spalovat mrtvé. Cenu zlata má nyní v zemi kyslík, kterého nyní země potřebuje přes 11 milionů m³ denně. Ze světa už do Indie putuje pomoc, 500 kyslíkových lahví slíbil i premiér Babiš. O tom, že „rekordní“ čísla jsou ve skutečnosti ještě mnohem horší, píše Magdalena Slezáková.

Že názor nemění jen idiot, je stará známá věc. A ví to i ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Ta provedla názorovou otočku a najednou je pro, aby novináři České televize a rozhlasu zveřejňovali majetková přiznání. „Ať jdou příkladem,“ vzkázala. Návrh komunistů na jednání sněmovního ústavně právního výboru podpořili kromě poslanců KSČM a SPD i někteří poslanci za hnutí ANO.

Ode dneška se mohou registrovat k očkování proti covidu-19 již i lidé nad 55 let (dnes se jich zaregistrovalo už přes 77 tisíc). Jenže na 200 tisíc seniorů nad 70 let na očkování stále čeká. Většina z nich se totiž přihlásila ke svému praktikovi, kteří ale stále nemají dostatek vakcín. Seniora ale není problém od praktika přeregistrovat do velkého očkovacího centra, kde ho „odbaví“ v mnohem kratší čase. O špatné sázce seniorů na praktiky i o tom, jak své rodiče/prarodiče přeevidovat, píše Iva Bezděková.

„Ivan Havel spoluvytvářel tolerantní společnost, která je pevně vztažená k širšímu prostoru a světu. Cesta k druhým probíhá přes vesmír, hvězdy, Sluneční soustavu a Zemi včetně celého společenství naší civilizace, což je ona spojnice budovaná Ivanem M. Havlem,“ vzpomíná na svého nedávno zesnulého vědeckého kolegu astronom Jan Palouš.

Krátké zprávy z domova i ze světa

Ve věku 90 let zemřel americký astronaut Michael Collins. Byl součástí mise Apollo 11, jehož posádka se dostala na Měsíc.

Slovinsko, Rakousko a Maďarsko přislíbily Česku na začátku dubna 80 tisíc vakcín, do Česka ale dosud žádné nepřišly. Vakcíny, které měly přijít, ale nepřišly, by však měly nakonec přijít do konce června.

Část dětí v Česku si ve škole opět zacvičí. Tělocvik ale bude jen pro vyvolené. Povolen bude jen venku, a to v krajích, kde se vrátí děti rotačně na druhý stupeň základních škol. Ve zbytku Česka bude dál zakázán uvnitř i venku s výjimkou školek a škol se sportovním zaměřením.

Zato testovat se budou žáci bez rozdílu. A testování by i ve firmách mělo podle ministerstva zůstat nejméně do konce května. Testům zdar! A covidovým zvláště!

To atleti na olympijských hrách v Tokiu se budou muset na covid-19 testovat denně. O omezení počtu diváků chtějí pořadatelé rozhodnout do června.

Mexiko bude na svém území vyrábět ruskou vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. Vláda středoamerické země se snaží o urychlení vakcinace. Zatím dostal v Mexiku vakcínu Sputnik V, dodanou z Ruska, asi milion lidí.

Bulharsko podezírá šest Rusů v souvislosti s výbuchy ve skladech zbrojaře Gebreva. Tři z nich čelí obvinění, že Gebreva otrávili (starým známým) novičokem.

V ruském Petrohradě se přes noc na zdi trafostanice objevilo graffiti s nápisem „Hrdina naší doby“ a portrétem vězněného opozičního lídra Alexeje Navalného. Jenže obraz byl přemalován dřív, než byste řekli Kreml.

Hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter Deníku N napsal, že příspěvky ministryně Aleny Schillerové s daňovou kobrou jsou jako kampaň označeny z preventivních důvodů.