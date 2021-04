Několik měsíců před volbami, tváří v tvář Babišovi i Zemanovi, je třeba jednat takticky. Žádné z řešení navrhovaných opozicí není dobré

Po Vrběticích a Babišových neoprávněných dotacích to vypadá, že už pohár přetekl. Část národa i opozice chce, aby se již konečně něco stalo. Už do toho nádoru konečně řízněte, ať ta vláda zmizí, je slyšet z mnoha stran.

Ta situace ale bohužel nemá dobré řešení, a je proto třeba s jasnou hlavou vymyslet to nejpřijatelnější. Teď přichází chvíle na opravdovou politiku, teď je třeba si říci, co je prioritní, a mít připravenou taktiku. Tedy jak odstřihnout od moci premiéra a zařídit, aby prezident mohl napáchat co nejméně škod. A udělat to tak, aby to skutečně fungovalo. Dnes to ale u pravicové opozice vypadá spíš tak, že zkouší, jak si silnými slovy nahnat do podzimu procenta.

Na stole jsou dvě varianty: nedůvěra vládě a potom děj se vůle boží, anebo předčasné volby. Ke třetí variantě se ještě dostaneme.

Obě první jsou špatně. Reagují emotivně, halasně volají po rázném řezu, aniž by řekly, co bude následovat. Silné A, a pak už žádné B, neřkuli C.

První varianta, kterou prosazuje staronová pravice Spolu (ODS, TOP 09, lidovci), vypadá efektně. Ten Babiš, kterého se nám tolikrát nepodařilo dostat od vesla, na kterého neplatily ani masové demonstrace na Letné, by poprvé uslyšel nedůvěru. Velká satisfakce.

Ale co by přišlo dál? Prezident řekl, že