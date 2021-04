Benešová otočila, novináři z ČT a rozhlasu podle ní mají zveřejňovat majetek. „Ať jdou příkladem,“ vysvětlila

Ústavně právní výbor ve středu projednával před třetím čtením novelu zákona o střetu zájmů a poslanci hlasovali mimo jiné o pozměňovacích návrzích.

„Pan poslanec (Jiří) Valenta tam načetl pozměňovací návrh, že by se profesionální zaměstnanci České televize a rozhlasu měli stát veřejnými funkcionáři, kteří podléhají zákonu o střetu zájmů. Z mého pohledu naprostý nesmysl,“ popsal Deníku N poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). „Na mě to budí dojem, že je to další střípek do mozaiky snahy sešněrovat veřejnoprávní média u nás. Proto je to pro mě i koalici Spolu jednoznačně nepřijatelné, také jsme to všichni odmítli,“ dodal.

Stejný návrh, který se vztahuje na novináře České televize a Českého rozhlasu, podali komunisté ve Sněmovně už v listopadu 2019. Komunisté argumentují tím, že novináři mohou zásadně ovlivňovat veřejné mínění a příjmy televize i rozhlasu pocházejí z koncesionářských poplatků.

Podle Výborného bylo pro část poslanců „velmi překvapivé“, že se změnilo původní