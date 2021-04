„Ať se někdo nahoře probere.“ Ředitelé škol budou zřejmě muset shánět testy, mnozí neskrývají zoufalství

Ředitelům řady škol dochází trpělivost. Už nyní musejí zajistit bezpečné testování dětí, teď jim zřejmě přibude nová povinnost. Správa hmotných rezerv totiž zrušila původní tendr na dodávku 5,6 milionu testovacích sad. Stávající zásoby školám vydrží jen do příštího pátku. Ministerstvo školství připouští, že poté si školy budou muset antigenní testy vybírat samy a zatím také platit.

„Mám sto chutí rezignovat, jsem strašně vytočený. Když jsem se včera dozvěděl, co se na nás valí, vyhrkly mi už slzy. A to jsem byl dosud optimista, přestože místo své práce počítáme roušky, testujeme. Nově nám přibude ještě povinnost postarat se o to, kde testy sehnat,“ říká ředitel základní školy v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko.

Současné zásoby státem nakoupených antigenních testů by měly školám vystačit jen do příštího pátku. Další už zřejmě od státu nedostanou. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) musí soutěž na dodávku antigenních testů do škol zopakovat. Ani jedna z přihlášených firem nesplnila podmínky zakázky.

Podmínky nového tendru dodalo ministerstvo školství SSHR až dnes. „Zatím nemohu říct, kdy přesně ho vypíšeme, budeme se snažit udělat to samozřejmě co nejdříve,“ doplnil šéf SSHR Pavel Švagr.

Ministerstvo školství nyní připouští, že si školy možná budou muset testy zatím kupovat samy. „Pro tyto situace ministerstvo školství do pandemického zákona včlenilo pojistku, aby si zřizovatelé či školy nakoupili