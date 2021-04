Dokud budeme na ruském seznamu nepřátel, je všechno v pořádku. Druhá možnost je být pod jeho vlivem

Počtem obyvatel (86. místo) a rozlohou svého území (115. místo) se Česká republika řadí mezi malé státy světa. Existují však ukazatele, například výše HDP (45.–47. místo), kde si stojíme výrazně lépe. Bylo by však absurdní domnívat se, že bychom kdy mohli pomýšlet na atakování prvních příček. Je nás zhruba 0,136 % světové populace, a tím jsou dlouhodobě a srozumitelně definovány limity našeho reálného globálního vlivu.

Nejedná se o nic mimořádného, podobně, respektive většinou mnohem hůř, je na tom většina zemí. Ve světové aréně však je několik států disponujících výjimečným potenciálem a z něj vyvěrající mocí. Od roku 1815, tedy od konce napoleonských válek, se tyto státy označují jako velmoci.

Nejprve se mezi ně počítalo pět států ležících v Evropě: Británie, Francie, Rakousko, Prusko a Rusko. Následně byl tento status přiznán ještě Osmanské říši, ležící na okraji evropského systému mezinárodních vztahů. Do začátku první světové války se ukázalo, že rozhodujícím kritériem pro (ne)přiznání velmocenského statusu je stupeň industrializace, a tehdy měl svět velmocí devět. Byly jimi: Británie, Německo, Francie, Rusko, Rakousko-Uhersko, Itálie, Osmanská říše, USA a Japonsko.

Rakousko-Uhersko a Osmanská říše nepřežily první světovou válku a místo Ruska se po brutální občanské válce vynořil SSSR. Druhá světová válka zlomila vaz velmocenským ambicím Německa, Itálie a Japonska. Do rodiny velmocí byla přijata Čína a z USA a SSSR se staly supervelmoci. Na začátku 90. let minulého století se SSSR rozpadl a o něco později začal nabývat na dynamice hospodářský vzestup Číny. Tím jsou dány pomyslné mantinely pro další směřování tohoto textu.

Vraťme se teď zpět k nám. V globálním prostředí je Česko považováno za stabilní a bezpečnou zemi, za úspěšnou, exportně orientovanou ekonomiku. Samozřejmě že jsme se o to zasloužili sami, ale je nepochybné, že je to rovněž dáno naším členstvím v NATO a Evropské unii. Vzhledem k velikosti našeho potenciálu nemá svět žádný důvod, aby nám věnoval zvláštní pozornost.

Pokud se tak stane, je jasné, že se stalo něco zcela mimořádného. Přesně takovým bylo oznámení z minulého týdne, že za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 stáli agenti ruské vojenské rozvědky. Dopad zprávy byl výrazně zesílen probíhající rusko-americkou diplomatickou a politickou konfrontací a koncentrací ruských vojsk na hranicích Ukrajiny.

Svět podle Ruska

TASS a další ruské vládní agentury a sdělovací prostředky začaly do světa chrlit (dez)informace o nelogickém a nepřátelském chování, které si Praha vůči Moskvě dovolila. Právě tak bylo možné zaznamenat i „logická“ vysvětlení, že se tak neděje proto, že bychom se tak sami rozhodli, ale jen a pouze proto, že nejsme plně suverénním státem, ale pouhou loutkou v rukou Washingtonu.

V říjnu 2018 jsme si připomínali sté výročí vzniku Československa a během oněch sta let jsme se třikrát dostali do situace, že náš nárok na nezávislou existenci a schopnost si ji udržet byl zpochybněn. Ve druhé polovině 30. let německými nacisty, na konci 40. a znovu pak na konci 60. let sovětskými komunisty. Na začátku třetí dekády 21. století se tento evergreen vrátil, a opět z Moskvy. Náhoda? Ani v nejmenším!

Tvrzení, že jsme zemí „s poměrně omezenou suverenitou v zahraniční politice“, je jen stoprocentně autentickou demonstrací ruského pohledu na fungování systému mezinárodních vztahů. Práva patří jen silným, slabí mají pouze povinnosti. Není náhodou, že jedním z nejoblíbenějších a nejfrekventovanějších citátů, kterým vysoce postavení členové současného ruského establishmentu často „koření“ svá veřejná vystoupení, je výrok Alexandera Bezborodka, velkokancléře Ruského impéria a jednoho z klíčových architektů ruské zahraniční politiky za vlády Kateřiny Veliké: „Bez našeho souhlasu v Evropě nevystřelilo jediné dělo!“

S pravděpodobností hraničící s jistotou to teď ve vztazích mezi Moskvou a Prahou bude ještě nějakou dobu skřípat a je zřejmé, že otázka vztahů s Ruskem zůstane důležitou i dlouho po volební kampani, která nás před podzimními parlamentními volbami čeká. Pokud jde o Rusko, natož pak o svět, nebude trvat dlouho a Vrbětice upadnou do zapomnění.

Samozřejmě nám je i nadále Moskva bude předhazovat, stejně jako Koněva či vlasovce, kdykoli se to bude hodit, ale tím to skončí. Náš spor s Ruskem je totiž jen nepatrnou třecí ploškou ve stále silněji skřípajících mezinárodních vztazích. Pojďme se proto pokusit podívat na velké třecí plochy a odvodit, co to pro nás může znamenat.

Pro vývoj globálního bezpečnostního prostředí bude, stejně jako kdykoli v minulosti, rozhodující vztah mezi velmocemi. Kooperativní vztahy mezi USA, Čínou a Ruskem, které se zdály být možné po celá 90. léta, jsou pryč a systém mezinárodních vztahů vstupuje minimálně do fáze jejich ostré mocenské konkurence. I když se zatím podařilo vyhnout přímé konfrontaci, je krajně nepravděpodobné, že by tomu tak mělo být navždy. Budeme-li uvažovat o horizontu příštích pěti až patnácti let, zdá se být naopak pravděpodobné, že k ní dojde.

Když to dobře dopadne, bude se jednat o konfrontaci nepřímou, tedy o něco podobného, čím během studené války byly války ve Vietnamu nebo v Afghánistánu. V této souvislosti je třeba zmínit, že i když se termín studená válka používá pro označení konkrétní historické epochy (přičemž historici a odborníci na mezinárodní vztahy se dodnes neshodnou na tom, kdy a proč přesně začala a skončila) a ideologické, politické, hospodářské a vojenské soupeření SSSR a USA, neexistuje žádný důvod, proč bychom nemohli mít novou, respektive druhou studenou válku. Ostatně světové války také byly dvě a nebylo nic platné, že to po té první vypadalo, že druhou nikdo nechce…

Místo Francie EU, místo Británie CANZUK?

Kdo další, vyjma zmíněné trojice, ještě připadá v úvahu jako účastník velmocenské soutěže? Na začátku tohoto století se zdálo, že by takovou pozici mohla, respektive měla, zaujmout Evropská unie. Unie se pasovala na „nejsilnější normativní mocnost v systému mezinárodních vztahů“, ale v okamžiku, kdy se na jihu, díky tzv. arabskému jaru, a na východě, po rusko-gruzínské válce a zejména po ruském útoku na Ukrajinu, objevily skutečné vojensko-bezpečnostní krize, toho moc nepředvedla.

Vzhledem k tomu, jak komplikovaným a fragmentovaným tělesem Unie je, to vlastně není velké překvapení. Zůstane i nadále pouhým globálním „supermarketem“, neschopným postavit se v případě nutnosti na obranu svých zájmů fyzickou silou? Jistě tomu tak být může, ale pozitivním impulzem v tomto ohledu by mohl být brexit.

Při vší úctě ke kapacitám ostatních evropských států bylo zřejmé, že nejsilnějšími členy EU jsou Británie, Francie a Německo. Jedná se o pátou, sedmou a čtvrtou největší ekonomiku na světě a Británie s Francií jsou stálými členy Rady bezpečnosti OSN a jadernými mocnostmi. Německo, ostatně stejně jako Japonsko, touto pozicí nedisponuje jen kvůli tomu, jak dopadla druhá světová válka.

Po brexitu se naskýtá možnost, aby na francouzsko-německý unijní motor byla postupně napojena i společná zahraniční a bezpečnostní politika. V evropských dějinách najdeme bezpočet příkladů, proč by se tak stát nemělo, ale sblížení „Teutonů a Galů“, o kterém svého času hovořil Churchill, se ukázalo být dlouhodobé, funkční a nesporně výhodné pro většinu evropských států, zejména pak pro ty menší. Pokud by došlo k transformaci francouzského křesla v Radě bezpečnosti OSN na křeslo unijní, vyjít by to mohlo.

Pokud vám výše naznačený scénář přijde absurdní, možná svůj pohled změníte pod vlivem britského příkladu. Británie, která se rozhodla opět „vplout“ do globálních vod, své působení na světové scéně totiž evidentně chce opřít o spolupráci s bývalými dominii, konkrétně s Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem na půdorysu tzv. CANZUK. I v jejím případě existují více než pádné důvody, proč by to fungovat nemělo, ale přesto Londýn dává najevo, že právě toto je cesta.

Propagátoři a obhájci ideje „Global Britain“ svou argumentaci zakládají jednak na společné historii, kulturní a politické blízkosti, ale zejména na velikosti potenciálu, kterým by CANZUK disponoval: jednalo by se o největší teritoriální jednotku na světě (více než 18 milionů km² s obrovským surovinovým potenciálem), desátou nejlidnatější entitu (135 milionů obyvatel) a společně by tyto státy vytvořily čtvrtou největší ekonomiku světa.

Jejich potenciál by byl dost veliký na to, aby společně mohly vyvíjet, pořídit a udržovat nejmodernější vojenskou sílu (Británie sama by vložila zejména jaderný arzenál a nové letadlové lodě), výhledově včetně samostatného vesmírného programu. Londýn (2. místo), Toronto (3. místo) a Sydney (10. místo) se drží na čele žebříčku „most high-tech cities“ a Británie (2. místo), Kanada (3. místo) a Austrálie (5. místo) patří mezi nejatraktivnější země, pokud jde o množství vznikajících startupů. V NATO a pochopitelně i v řadě dalších integrovaných platforem spolupracují tyto státy s USA či s EU. Posledním trumfem je pak naznačená vůle Londýna transformovat britské členství v Radě bezpečnosti OSN na křeslo pro CANZUK.

Územní, lidský, surovinový, vojenský, hospodářský a vědecko-inovační potenciál přítomný v EU, respektive CANZUK, z nich činí potenciálně silné a konkurenceschopné aktéry na globální scéně. Aby se jimi staly, budou muset vyřešit obrovské množství politických překážek, ale právě to představuje něco, s čím má Unie obrovské zkušenosti a kde by v případě CANZUK mohly pomoci společná historie a příbuznost politické kultury a politických systémů.

Kdo dál může rozdávat karty?

V tom lze spatřovat jejich největší potenciální výhodu oproti skupině zemí BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika), jejichž hospodářský potenciál před dvaceti lety pro svět „objevil“ investiční bankéř Jim O’Neill z banky Goldman Sachs. Navzdory tomu, že se vůdci této skupiny zemí dodnes schází na pravidelných summitech, je zřejmé, že navzdory impozantnímu hospodářskému potenciálu je jejich plnohodnotná spolupráce, včetně oblasti vojensko-bezpečnostní a zahraničněpolitické, pouhou iluzí.

Žádný z velkých problémů ve vzájemných vztazích, kterým tyto země čelily před dvaceti lety, se vyřešit nepodařilo a vzhledem k rostoucí čínské asertivitě, která začíná nabírat agresivní podoby, se zejména Indie a Čína opět viditelně vzdalují.

Právě Indie se díky svému lidskému a vědecko-inovačnímu potenciálu zdá být nejpravděpodobnějším účastníkem nastávající velmocenské soutěže. I když tomu v Česku nevěnujeme pozornost, je zřejmé, že Indie patří mezi světové supervelmoci v oblasti IT technologií, jedná se o největšího světového exportéra IT, a čím dál tím významnější roli hraje v oblasti pronikání do vesmíru. Indie disponuje třetími největšími námořními silami na světě a v oblasti vojensko-bezpečnostní vykazuje stále rostoucí schopnost a ochotu úzce spolupracovat nejen s USA, ale také s Austrálií a Japonskem v rámci formátu QSD (Quadrilateral security dialogue).

Indie, stejně jako EU nebo CANZUK, má do dalších dekád nesrovnatelně lepší velmocenské vyhlídky než ve všech měřitelných ohledech mocensky trvale chátrající Rusko, které pokud nepřehodnotí svou politiku, nakonec degraduje do podoby pouhého čínského apendixu.

Jakkoli taková slova znějí nepatřičně, nic nepatřičného na nich není. Rusko je nejslabší ze silných a jeho jedinou šancí, jak z toho ven, jsou zásadní politické a hospodářské reformy. Shodou okolností se jedná přesně o to, čeho se Rusové nejvíce bojí, protože přesně totéž vedlo svého času k rozpadu SSSR. Putinovu Rusku ke změně schází odvaha i vitalita a neexistuje vnitřní zdroj, ze kterého by je mohlo získat.

Rusko samozřejmě i nadále disponuje obrovským ničivým potenciálem, ale pokud se nechce uchýlit jen k tomu, že bude světu vyhrožovat zničením, k ničemu jinému mu užitečný nebude. Na Rusko a jeho zdroje totiž nikdo útočit nechce a Čína je má, legálně i nelegálně, už dávno k dispozici. Paradoxně je největší nadějí Ruska na změnu nepředvídatelnost dalšího vývoje na globální scéně. Proč?

Kdykoli spolu velmoci soupeřily – a znovu je třeba zdůraznit, že se zdá, že právě k takové konstelaci směřujeme –, vždy se mocnosti na svou stranu snažily získat spojence. Čínsko-ruská spolupráce je evidentní, ale o čínsko-ruské alianci zatím nemůže být řeč. A právě to z Ruska dělá zajímavou „nevěstu“.

Čím více se bude stupňovat americko-čínské soupeření, tím intenzivnější signály budou Moskvě vysílány jak z Pekingu, tak z Washingtonu. S každou změnou americké administrativy se objeví nová příležitost na přehodnocení dosavadních vztahů. Čím déle bude Putin u moci, tím nižší cenu budou zájemci o ruské „přátelství“ platit, a v mezinárodních vztazích zatím vždy platilo, že to je jen otázka času.

Díky Vrběticím jsme se ocitli na ruském seznamu „nepřátelských států“, kterému vévodí USA. Nezbývá než doufat, že na něm vydržíme tak dlouho, abychom se nestali případnou položkou v obchodu. Sami pro to nemůžeme učinit nic víc než to, že budeme transparentním a spolehlivým spojencem v NATO a pevnou součástí EU. A zatím si vedeme jen velmi průměrně.

Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd UK a Metropolitní univerzitě Praha.

