Harvardský profesor: Nechce se vám cvičit? Není na vás nic divného, jste normální lidská bytost

Instinkt vyhýbat se zbytečné fyzické aktivitě je přirozený, totéž dělaly spousty generací lidí. Naši předci sice byli fyzicky aktivní, ale nikdo z nich nezvedal činky, říká profesor evoluční biologie z Harvardovy univerzity a autor knihy o vývoji cvičení Daniel Lieberman. Proč dodnes věříme, že člověk je předurčen k tomu, aby chtěl cvičit, a že naši předci byli výjimeční atleti? Jak by asi reagovali, kdyby viděli běžící pás? A co bychom si měli říct, až se příště budeme odhodlávat ke cvičení?

Řekl byste o sobě, že skutečně upřímně rád cvičíte?

Nejsem žádný velký sportovec. Jsem obyčejný profesor ve středním věku, který ve sportech nikdy nebyl výjimečně dobrý, ale ano, asi bych to o sobě řekl. Do jisté míry jsem se vždy rád hýbal a právě díky výzkumu jsem se začal o fyzickou aktivitu zajímat ještě více. Dnes cvičím rád, ale stejně jako komukoliv jinému, i mně to někdy dělá problém.

Ve své nejnovější knize ale tvrdíte, že z pohledu evoluce neexistuje mnoho důvodů, abychom si cvičení zrovna užívali…

Netvrdím, že cvičení musí být nutně nepříjemné a nikdo z nás ho vlastně nemá rád. Cvičení ale považuji za velmi zvláštní moderní chování, pro které se musíme vědomě rozhodnout, a mnoho vrozených instinktů nás od toho odrazuje.

Instinkt vyhýbat se cvičení je normální a přirozený. Platí to pro všechny aktivity, které pro nás nejsou ze své podstaty nezbytné, ale speciálně pro ty, které