Příběhy naděje z misí s Lékaři bez hranic

Za svoji lékařskou kariéru toho Kristina Höschlová zažila už hodně. Pracovala v pražském traumacentru, u záchranné služby, po čtyři zimní sezóny působila jako urgentní lékařka ve francouzských a švýcarských Alpách, několik sezón strávila u letecké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres. Nikde však nenašla tolik odvahy jít nelehkému životu vstříc, jako mezi lidmi v Afghánistánu, Kurdistánu a Jemenu. A právě o zážitcích z misí nejen s Lékaři bez hranic vypráví ve své nové knize Lékařem mezi pouští a minami

Svět plný emočních kontrastů

Už jako malou fascinovala Kristinu Höschlovou představa zemí, které jsou vzdálené tisíce kilometrů. Když jí bylo šest let, ráda si listovala dědečkovou sbírkou časopisů National Geographic, v níž narazila i na dnes již ikonickou fotografii afghánské dívky od Stevea McCurryho. O necelých třicet let později Kristina Höschlová už jako lékařka-anestezioložka seděla v letadle do Kábulu, odkud pak zamířila do severní provincie Kundúz – místa, kde měla absolvovat svoji první misi s organizací Lékaři bez hranic.

Proč se rozhodla právě pro Afghánistán? Co všechno čeká zdravotní pracovníky, kteří se účastní misí s Lékaři bez hranic? A jak prožívají svůj pobyt ve válečných zónách? Nejen na tyto otázky poskytuje barvité odpovědi kniha, která právě vyšla pod názvem Lékařem mezi pouští a minami . Najdete v ní svět plný emočních kontrastů, kde se krutost mísí se srdečností, krvelačnost se štědrostí a beznaděj s neoblomnou vnitřní radostí.

Hledání naděje uprostřed krutosti války

Po misi v Afghánistánu se Kristina Höschlová vydala i na další místa sužovaná válečnými konflikty a přírodními katastrofami. Ať už šlo o Irácký Kurdistán nebo Mokku v Jemenu, obě destinace se v mnohém podobaly její první misi. V zemích zabijáků prodchnutých krutostí totiž potkala také lidi s velkým srdcem, od nichž se mohla učit optimismu, trpělivosti, úctě a velkorysosti.

Své vzpomínky, úvahy a reflexe současného světa v knize doprovodila řadou vlastních fotografií. Ty autenticky doplňují zážitky lékařů na misích, kteří musí řešit nejrůznější případy od komplikovaných porodů po následky bombových útoků. I přes mnohdy zoufalé podmínky ze sebe doktoři vydávají vše a každý pacient je jim vděčný za pomoc v jakékoli podobě. Dají se takové emoce zachytit v jedné knize? Kristině Höschlové se to povedlo – popsala život místních lidí v celé jeho syrovosti: plný hrůz, vděku i naděje, která často vysvitne v těch nejnečekanějších okamžicích.

