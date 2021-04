Klause se Zemanem završil Babiš. Dočkáme se konečně něčeho jiného než dávkované bezohlednosti?

Esej Jaroslava Fialy: Je to něco silného v nás – druzí lidé jsou nám lhostejní. Jak ukázal letošní průzkum, podle čtyřiceti procent Čechů opatření proti pandemii covidu zbytečně omezují jejich osobní svobodu, kterou preferují před ohledem na druhé. V boji proti epidemii jsme přitom jedni z nejhorších. V čem je problém? Svorníkem našeho selhání v covidu a podceňování dalších globálních hrozeb je něco, co nás provází už bezmála třicet let: nebezpečná ideologie klausismu. Její moc je – spolu s jejími mladšími bratříčky zemanismem a babišismem – zcela výjimečná.