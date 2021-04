Jmenování Haška do pozice náměstka ministra vnitra je dobrá zpráva pro Haška. Pro voliče ani pro ČSSD ne

„Zakopnout může každý, ale je lidské dát mu možnost znova vstát a nelidské po něm dupat,“ obhajoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s nevídanou empatií instalaci svého spolustraníka Michala Haška do funkce náměstka na klíčovém silovém ministerstvu.

Hamáčkovu empatii můžeme obdivovat, nicméně pokud staronový předseda ČSSD nechápe vysokou toxicitu bývalého poslance a jihomoravského hejtmana, pak už opravdu není sociální demokracii pomoci.

Nejde totiž jenom o to, že Hašek před osmi lety jedenáctkrát zalhal v přímém televizním přenosu, že se neúčastnil lánského puče, ale především o to, co má za sebou jako hejtman. Pětačtyřicetiletý Hašek totiž nemá prakticky žádnou veřejnou autoritu, což bylo patrné z toho, jaký posměch mezi veřejností na sociálních sítích a údiv u novinářů vyvolalo jeho jmenování do funkce.

V očích veřejnosti i politologů totiž reprezentuje to nejhorší z české politiky tradičních stran z 90. let a přelomu tisíciletí, co si dokážete představit. Autorka tohoto textu