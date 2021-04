Designový výrobek je blbost. K umění si odskočím, když potřebuji okysličit, říká oceněný designér Pelcl

Minulý týden byl uveden do síně slávy Czech Grand Design (CGD) pedagog, designér a architekt Jiří Pelcl. Stanul tak vedle velikánů jako Bořek Šípek, Libuše Niklová nebo Jan Kaplický. O tom, že cenu dostane, do poslední chvíle nevěděl i přesto, že na ceremonii byli zvaní jen ocenění. V rozhovoru pro Deník N pátrá po podstatě designu, odkrývá své profesní úspěchy, deformace i selhání a vzpomíná na raná 90. léta. Na otázku, jak často má pocit, že přišel s něčím geniálním, neskromně odpovídá: „Skoro každý den.“

Jak se stane, že do poslední chvíle nevíte, že dostanete ocenění?

Volal mi Jirka Macek (kreativní ředitel Designbloku a producent Cen CGD), jestli bych předal cenu CGD. Když jsem se ptal komu, tvrdili, že mi to nemohou říct. Že je to cena pro mě, jsem se dozvěděl až před kamerami v televizi, když jsem otevřel obálku.

Předal jste si sám cenu.

Ano. Sám jsem si vstoupil do síně slávy. Je to zvláštní, protože v Česku se nic neutají. Ještě když jsem přišel do studia a ptal se, komu tu cenu budu předávat, jestli je to on nebo ona, všichni záhadně mlčeli. Fakt mi to nedošlo a do poslední chvíle jsem laureáta neznal.

Máte pocit, že je to nezaslouženě? Nepřipadáte si slavný?

Co je to být slavný? Slavní jsou lidé v showbyznysu, ne v umění.

Stanislav Libenský je slavný a také nebyl showman, ale umělec.

To máte pravdu. Myslím, že nejsem slavný. Navíc to slovo je blbé. Lepší by bylo