V play-off se hraje pod prášky proti bolesti, někdy se zlomeninami, říká lékař zlaté generace

Hokejisté během play-off nastupují často i se zraněními, která by je během základní části nepustila do hry. Zdravotní neduhy ovlivnily i letošní vrchol sezony. Bývalý dlouholetý lékař národního týmu Zdeněk Ziegelbauer Deníku N popsal své zkušenosti z vypjatých zápasů, do kterých hráči nastoupili mnohdy i přes bolest.