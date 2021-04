Hmyz jsou proteinové granule pro všechno ostatní. A tak se má i chránit, říká biolog Lukáš Čížek

„Náš stát vzal ochranu hmyzu za úplně špatný konec,“ míní biolog a ekolog Lukáš Čížek a mluví o absurdním policejním honu na sběratele a přehlížení ničení míst k životu celých hmyzích populací. A zve dospělé i děti ke zkoumání brouků. Pěkně zblízka. V pískovně, na zahradě, v pasti v podobě kelímku se zbytkem piva i na výstavním lejně na pasece. „Až když si dítě zvířátko podlachní, zanechá to otisk. Chránit chceme jen to, k čemu máme vztah.“

Je možné, že jsem viděla v Praze ve Vysočanech roháče?

Možné to je. Roháč v Praze žije leckde, třeba na Petříně.

My jsme ho tedy viděli cestou do školky, nehýbal se, tak jsem dětem řekla, že možná dělá mrtvýho brouka. Jenže on jaksi dělal mrtvýho brouka i cestou zpátky…

(směje se) Tak to už asi nedělal!

Dělají brouci vůbec mrtvé brouky, nebo je to mýtus?

Dělají. Ale takový roháč moc ne. Spíš je to taktika drobotě, jako jsou třeba nosatci, kteří lezou na listech rostliny, a když zahlédnou potenciální nebezpečí, stáhnou nožičky, schovají hlavu a tykadla a spadnou na zem a leží… Vyplatí se jim to. Když se nehýbou, predátor je těžko najde.

Hmyzáky pořád něco žere

Po několika dnech tepla přišlo razantní ochlazení, máme za sebou nejchladnější duben za dlouhá léta. Ale mezitím už vylezli brouci a vyletěli motýli. Jak takový výkyv zvládnou?

Samozřejmě jim vlhké, deštivé a chladné počasí nedělá úplně dobře, protože musí někde sedět a čekat na lepší. Spousta z nich padne za oběť predátorům, spoustu z nich napadnou plísně a houby, ale jinak je to výkyv, na který hmyz připravený je. Špatné počasí se může projevit na početnosti motýlů v daném roce, ale hmyzové se množí rychle, takže ztráty rychle vyrovnají.

Takže se na to musíme dívat optikou celé populace. Velká část jedinců to nezvládne, ale populace se rychle obnoví?

Ano. U hmyzu jedinci moc nehrají roli,