Co znamenají povinné testy ve službách pro zákazníky i podnikatele? Přinášíme otázky a odpovědi

Od pondělí se otevřou kadeřnictví nebo masérské salony. Pro řízení epidemie v Česku to znamená další zatěžkávací zkoušku, některé služby totiž bude možné navštívit pouze s negativním testem. Co to bude znamenat pro podnikatele a zákazníky?