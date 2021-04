Manžel vás týrá, ale ještě vás nezabil. Měla jste vědět, že by to asi neudělal ani teď, sdělil soud ženě a poslal ji do vězení za vraždu

V říjnu loňského roku Nejvyšší soud zamítl dovolání obviněné R. T., která byla krajským soudem odsouzena k deseti letům odnětí svobody za pokus o vraždu. Ten podle něj spáchala v červnu 2019 v domku v Jenči u Prahy, když bodla svého druha kuchyňským nožem do břicha a z místa utekla. Potud by byl případ jasný a nestál by za komentář. Důležité je ovšem to, co se dělo před tím…

Incidentu bezprostředně předcházelo to, že ženu její partner v kuchyni srazil pěstí na zem, skláněl se k ní a vyhrožoval jí. A také mu předcházely roky domácího násilí, vyplněné podobnými incidenty, ránami pěstí, kopanci. Kromě ženy to dosvědčili sousedé a také dcery, které už v domácnosti nežijí. Muž fyzicky napadal i je. Své partnerce tak mimo jiné v minulosti způsobil několik zlomenin.

Soud v tomto případě širší minulost nevzal do úvahy, respektive vzal, ale poněkud svérázným způsobem. Fakt, že žena