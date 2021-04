Keňa chce neprodleně uzavřít uprchlické tábory. Ohrozí tím životy tisíců lidí

Kvůli občanské válce v Somálsku hostí Keňa již tři desítky let přeplněné uprchlické tábory. Bohužel se stávají také hříčkou v rukou místních politiků.

Představte si: žijete v místě obklopeném polorozpadlými přístřešky, nekončícími řadami špinavých stanů a vyschlými trnitými stromy zahalenými do štiplavého červeného prachu. Vaše rodina zde přežívá pouze díky nejistým dodávkám humanitární pomoci. Pracovat jako cizinci nesmíte. Denně vás navíc sužuje strach z vyhoštění do nebezpečné země, kterou jste sice na vlastní oči nikdy neviděli, ale všichni tvrdí, že do ní patříte. Před více než třiceti lety odtamtud totiž utekli vaši rodiče před boji. Když se vrátíte zpátky, riskujete smrt. Pokud zůstanete, nikdy nejspíš nebudete žít důstojně.

Asi tak by šla popsat aktuální situace běžného obyvatele Dadábu nebo Kakumy – keňských uprchlických táborů s téměř půlmilionovou populací založených v roce 1992 během somálské občanské války. Osudy tamních lidí už však po událostech posledních týdnů nepřipomínají jenom bezvýchodnou humanitární krizi. Staly se důkazem hlubokého (mezi)národního politického cynismu.

Vše nabralo na obrátkách koncem března, když