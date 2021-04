100 dní amerického prezidenta: Biden překvapil, ale Trump není venku ze hry, hodnotí Rupnik

„Republikánská strana se stala rukojmím Donalda Trumpa. Rostoucí část jejích voličů, ale také rovněž její nové politické elity zpochybňují zastupitelskou demokracii – to je výsledek trumpizace republikánů,“ říká v rozhovoru s Karlem Hvížďalou politolog Jacques Rupnik. Hodnotí prvních sto dní prezidenta Joea Bidena, který podle něj dělá to, co Trump sice sliboval, ale neudělal.

Prezident Joe Biden je 100 dní v úřadě a to je symbolický den, kdy se nastoupivší prezidenti hodnotí. Jak se za tuto dobu změnila vnitřní politika USA? Platí to, co původně stálo v amerických novinách – že Biden je starý unavený muž, který nebude mít dost síly něco měnit? Nebo to, co se říká nyní, že je přelomovým prezidentem?

Každý kandidát slibuje změnu a to dělal i Joe Biden. Tady klamala jeho image. Říkalo se o něm, že je starý, unavený a trochu pomalý. I Trump ho nazýval ospalým Joem.

Místo toho nastoupil energický a velmi dobře připravený Joe Biden, obklopený týmem superprofesionálů, zdatných ministrů a poradců. A jeho tón je střídmý, což je obrovská změna proti Trumpovi, který každý den někoho okřikoval. Biden je střídmý, ale jedná rychle a rázně. Což novináři myslím nečekali, a proto takhle reagují.

Navíc byl z celé škály demokratů, kteří se hlásili o prezidentský post, ten nejumírněnější. Jde o kandidáta levého středu. Není to prezident radikálních změn, ale možná bude prezidentem zásadních změn.

Mohl byste ty hlavní změny popsat?



Myslím, že by se daly shrnout do tří momentů.

Zaprvé jde