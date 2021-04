V jeho kanceláři visí fotografie hrdiny studené války, jehož veřejnost nezná. Deník Times mluvil s C, šéfem britské tajné služby MI6.

Šéf MI6: Putinovi jsme dali jasně najevo, co se stane, pokud zaútočí na Ukrajinu

Několik týdnů znervózňovaly svět ruské jednotky blízko hranic s Ukrajinou. V jistém okamžiku jich tam podle odhadů bylo až 120 tisíc.

S ruským prezidentem Vladimirem Putinem o potřebě stáhnout vojska a snížit napětí telefonovali německá kancléřka Angela Merkelová i americký prezident Joe Biden.

Minulý týden nakonec ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že vojákům přikázal, aby se začali vracet do svých základen. Stažení by mělo proběhnout do 1. května.

„Vojáci potvrdili schopnost prokázat spolehlivou obranu. Vzhledem k tomu jsem se rozhodl ukončit prověřovací akce v jižním a západním vojenském okruhu,“ citovaly ruského ministra obrany světové agentury.

Nějaké zbraně armáda na místě ponechala pro další cvičení, které má přijít ještě letos. A to ve výcvikovém prostoru Pogonovo ve Voroněžské oblasti.

Kreml nasadil do cvičení bojové letouny, tanky i lodě.

Podle analytiků předvedla ruská armáda největší koncentraci vojsk u Ukrajiny od studené války. Bylo jich tedy ještě více než v letech 2014 a 2015, kdy neoznačení ruští vojáci pomohli proruským rebelům v bojích proti ukrajinské armádě na Donbasu.

„Moskva si myslí, že vyslala svůj signál,“ citoval Washington Post experta z Rady pro zahraniční a obrannou politiku Fjodora Lukjanova. „Rusko deeskalovalo situaci a nyní se konfrontace vrátila do politické a diplomatické sféry,“ dodal.

C

S úplně jiným vysvětlením však přišel „C“, jak se říká šéfovi britské tajné služby MI6.