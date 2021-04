Požadujeme od přátel, aby se ve vrbětické aféře postavili na naši stranu. Ale dost jim to ztěžujeme

Komentář Pavla Poláka: Bylo to pozoruhodné interview. Německý ministr zahraničních věcí Heiko Maas se vyjadřoval k Rusku a k současnému napětí mezi ruskou federací a spolkovou republikou. Naše vztahy jsou špatné, řekl. Pro českého diváka z celého rozhovoru asi nejhlasitěji zaznívalo to, co nebylo vůbec zmíněno. Vrbětice. Je pravda, že se jméno této moravské vísky německým rodilým mluvčím velmi špatně vyslovuje. Důvody jejího nevyslovení však hledejme jinde.