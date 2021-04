Reportáž: Den s koordinátorem očkování. Jak se v Pardubickém kraji řídí nebývalá operace

V podkrovní kanceláři pardubického krajského úřadu se v úterý 20. dubna před polednem scházejí tři lidé stojící v samém centru řízení vakcinace proti covidu v kraji: koordinátor očkování Pavel Čech, epidemioložka nemocnic Pardubického kraje Lucie Bareková a šéfka logistiky vakcín Petra Opočenská.

Zbývají minuty do pravidelné týdenní porady krajského pracovního týmu pro očkování v protější budově, trojice dokončuje přípravy a vyměňuje si poslední novinky.

„Teď zrovna řešíme, že se centrálně zpozdila a snížila dodávka vakcín Moderna, takže hrozilo, že nám bude v kraji příští týden chybět 1200 dávek. To by znamenalo posunout dvanácti stovkám lidí druhý termín očkování,“ vysvětluje trpělivě krajský koordinátor. „Takže jsme zažádali ministerstvo o mimořádný výdej a zítra pro těchto sto dvacet ampulek – v každé je po deseti dávkách – jedeme do Prahy do IKEM,“ dodává Čech.

Tady na úřadě vede odbor zdravotnictví, k tomu mu od přelomu roku přibyla právě funkce koordinátora očkování v Pardubickém kraji. To pro něj znamená minimálně čtyřicet hodin práce měsíčně navíc, má na ně smlouvu s ministerstvem. „Ty hodiny jsou rozprostřené od pondělí do neděle. Hlavně první dva měsíce