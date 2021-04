Notes: Český prezident týden mlčel a mělo to tak i zůstat

Celý týden čekali Češi na vyjádření svého prezidenta k útoku na suverenitu svojí země. Pak překvapil snad jen mírou sexistických urážek vůči moderátorce, což od něj nečekali ani ti, kdo už od něj nečekají vůbec nic.

Prezident Miloš Zeman v rozporu se závěry policie a tajné služby BIS označil výbuch ve Vrběticích za střet dvou verzí. Fact checking mu obratem udělalo zpravodajské trio Prchal, Mazancová a Wirnitzer. V mimořádném projevu prezident vnesl do vrbětické kauzy zmatek, a nahrál tak na smeč ruské propagandě. Poslechněte si v podcastu Studio N, jaká je motivace Miloše Zemana a jak jeho slova využil Kreml.

Prezident také zopakoval, že by při vyhlášení nedůvěry vládě ponechal Andreje Babiše v úřadu. Na premiéra by tím ale získal novou páku a kabinet by byl pod jeho ještě větším vlivem, poznamenává Jan Tvrdoň.

Iva Bezděková popisuje, že podle odborníků by se mohli vrátit do školy všichni žáci, pokud by se používaly přesnější PCR testy. Ministerstvo ale s touto variantou nepočítá: „Proplácet tyto testy ve školách nezvažujeme.“

Je jedním ze spoluautorů pravidel legendárního Dračího doupěte, vytvořil řadu počítačových her a nyní platí za jednoho z nejúspěšnějších světových autorů deskových her. Jeho Krycí jména hrají miliony domácností po celém světě. Vladimír Chvátil, v herní komunitě známý pod přezdívkou Vlaada, v rozhovoru s Klárou Čikarovou popisuje, jak se mění deskoherní svět během pandemie: Deskové hry na virtuálním stole? To není ono, říká úspěšný vývojář.

Oscary a politika vždy patřily k sobě. Letošní ročník se proto nesl v reakci na vývoj rasového soužití ve Spojených státech. I přes silný politický nádech večera si tak tři hlavní sošky odnesly relativně apolitické tituly, píše Martin Svoboda.

Jana Ustohalová představuje svoji moravskou novinku nazvanou Brněnský orloj, nepravidelný souhrn toho, co se v Brně odehrálo a o co byste neměli přijít. Historicky první vydání newsletteru se zprávami z Brna není určeno pouze nynějším či bývalým Brňanům, ale všem fanouškům tohoto největšího města v Česku. Ano, největšího města, protože Praha je kraj, jak Brňané s oblibou připomínají.

Politický newsletter PolitikoN, který připravuje hned několik členů a členek naší politické redakce, a proto může být pravidelný, tentokrát sestavil s pečlivostí sobě vlastní Jan Tvrdoň. Je to o politice po tragickém výbuchu, o „nerůstu“ a týdnu bez prezidenta.

Zleva špatný. V říjnových volbách se možná do Sněmovny nedostane žádná levicová strana. Mezi českými voliči jsou přitom levicová opatření populární. Proč tedy levicové strany podporovatele ztrácejí? Jak se z krize mohou dostat, analyzuje Kirill Ščeblykin.

Pokud se vlivný ekonom Larry Summers z Harvardovy univerzity mýlí, nebude na tom příliš záležet. Pokud má pravdu, naděje vkládané do Joea Bidena coby symbolu změny nejspíš skončí katastrofálním ekonomickým a politickým zklamáním. Proto je Summersova argumentace důležitá, argumentují Financial Times.

Indie čelí covidové katastrofě. Není ale prokázáno, že za to může nová varianta viru, podotýká Petr Koubský, který svůj vědecký pohled tentokrát namířil do Asie.

Zato v Americe je situace přesně opačná. Zatímco v Indii zdravotníci bojují s katastrofálním nedostatkem vakcín a tisícovkami mrtvých denně, v USA si nevědí rady, co s nadbytečnými vakcínami. Američané postupně zavírají svá vakcinační centra, protože kdo vakcínu chce, ji už dostal.

Co vás čeká v zítřejším vydání papírového Enka?

– Jak se rozdělují vakcíny, proč jich mají praktici málo a komu se otvírá závora v očkovacích místech

– Komentář: Zeman se pokouší zničit málokdy viděný politický konsenzus

– Zleva špatný: Proč ČSSD a spol. bojují o přežití a co je může zachránit

– Indie čelí covidové katastrofě. Není ale prokázáno, že za to může nová varianta viru

– Dvě tváře Oscarů. Prestižní filmové sošky si odnesly politické i intimní filmy

O víkendu zemřel vědec, filozof a spisovatel Ivan Havel. Renata Kalenská jej dobře znala, a napsala proto osobní vzpomínku. „Je to zvláštní, ale neznám člověka, který by Ivana M. Havla neměl rád. Měli ho rádi i ti, kteří ho osobně neznali.“ Byla poslední novinářkou, které dal Ivan Havel před smrtí rozhovor, jejž si můžete připomenout zde.

Jeho rodině, vdově Dagmar a synům Prokopovi a Vojtěchovi, přejeme sílu a přijetí. Odpočívejte v pokoji, Ivane, a děkujeme za všechno.