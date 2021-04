Prezident Miloš Zeman o víkendu zopakoval, že by při vyhlášení nedůvěry vládě ponechal Andreje Babiše v úřadě. Na premiéra by tím získal novou páku a kabinet by byl pod jeho ještě větším vlivem.

Babišovu vládu v demisi by měl Zeman v hrsti. Neposlušnost by mohl kdykoliv potrestat

Pouhé dva dny předtím, než koalice Spolu měla oznámit, zda vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, vstoupil do hry prezident Miloš Zeman. Ten v neděli v rozhovoru na CNN Prima News řekl, jak by se zachoval při případném vyjádření nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO).

Prezident zopakoval své stanovisko, že by nechal premiéra v úřadě i poté, co by ztratil důvěru poslanců. „Chtěl bych potvrdit svoje prohlášení, že pokud by vládě Andreje Babiše byla vyslovena nedůvěra, pak vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá jenom několik měsíců, nechám tuto vládu dovládnout v demisi,“ řekl.

Právě možné Zemanovy tahy po vyslovení nedůvěry vládě jsou pro část opozice argumentem, aby k tomuto kroku nedošlo. Zejména Piráti se Starosty se obávají, že by prezident mohl jmenovat vlastní kabinet a zvýšit svůj již tak značný vliv na českou politiku. To navíc v době, kdy Zeman relativizoval vládní pozici v kauze Vrbětice a nahrál ruské straně.

Prezidentův příslib, že by ponechal ve Strakově akademii Babiše, by pro část opozice mohl být uklidňující. Tedy pokud by mu uvěřila. Ovšem i tak by podle politologa Petra Justa zásadně vzrostla Zemanova moc.

„Sice se možná navenek nic nezmění, kdyby vládla Babišova vláda v demisi, ale v rámci vztahů mezi prezidentem a premiérem ke změně dojít může. Bylo by totiž zcela na Zemanově libovůli, jestli