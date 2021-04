Rozdělený národ. Na dovolené někdo leží, někdo běží

Víc než kdy dřív si poslední dobou uvědomuji, jak je náš národ rozdělený. Pracujeme, spíme a jíme všichni pospolu, to se ale náhle mění, když přijde na to, jak trávit volný čas. Odpoledne na plovárně a dovolená na pláži u moře je pro jedny sen, pro druhé vrchol mučení. Někteří by nejradši celý víkend prospali, jiní vstávají ještě před svítáním, aby nepřišli ani o chvilku dne, ve kterém mohou místo displeje počítače pozorovat přírodu a pod nohama nechat ubíhat kilometry. Ať už při tom budou šlapat do pedálů, nebo do drolícího se asfaltu silnice nebo prachu cesty.

Když jsem se nedávno pochlubila kamarádům a známým, že jedu na dovolenou na ostrov, většina reagovala narážkami na koupání v moři a opalování na pláži. Kromě toho, že Madeira je v Atlantickém oceánu, který je na jaře ještě proklatě studený, já nejsem plážový typ. Teď neodkazuju na to, jak vypadám v plavkách, ale na fakt, že soustavné grilování vlastní kůže na lehátku nebo osušce mě nebaví a rozhodně si tak nepředstavuju smysluplně strávený čas.

Což samozřejmě neznamená, že