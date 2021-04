Analyzujeme vládní plán rozvolňování, neboli „Balíčky pro návrat zpět do normálního života“. Na papíře působí rozumně, ale dokud neuvidíme jeho fungování v praxi, byla by chvála předčasná.

Vláda nám dá šest balíčků normálu. Kdy si je budeme smět rozbalit, to ale nevíme

K vládní strategii rozvolňování shrnuté šesticí balíčků lze především říci: je dobře, že existuje aspoň nějaký zveřejněný plán, podle nějž lze tušit, jak se věci budou vyvíjet dál. Plán je poměrně opatrný. A obsahuje několik neurčitostí a háčků, o nichž je dobré vědět.

Epidemická situace v Česku se zlepšuje a návrat k normálnějšímu – když ne normálnímu – životu je naléhavým požadavkem. Zároveň je nutné nepřipustit další epidemickou vlnu, takže je namístě opatrnost. Vládní strategie nazvaná „Balíčky pro návrat zpět do normálního života“ se očividně snaží splnit oba tyto požadavky, není ale bez problémů.

To, co vládní copywriteři nazvali „balíčky“, jsou v podstatě postupné kroky uvolňování všeho, co je doposud nějakým vládním opatřením omezeno či