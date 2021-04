„Jsme poutníci, ne turisté.“ Rodina trávila sedm let dovolenou v dodávce a napsala o tom knihu

Poprvé před sedmi lety posadili Štěpán a Klára Honovi svoje tři děti do dodávky a vyjeli na tři týdny do Norska. V autě celou dobu bydleli, spali a jedli. Tento způsob individuálního cestování se i kvůli pandemii stává čím dál populárnějším. Honovi se proto rozhodli jako inspiraci pro ostatní sepsat svoje sedmileté zkušenosti z cestování po Evropě do knihy, která právě vychází.

„S dětmi není na cestování nic složitého. V Norsku jsme trhali zub, v rumunské deltě Dunaje jsme měli vysokou horečku. V Portugalsku byla jedna nalomená ruka a jeden zapíchnutý rybářský háček v noze. Takže jsme během těch sedmi let byli dvakrát v nemocnici a jednou u zubaře,“ říká Štěpán Hon.

Sedm let jste každé prázdniny posadili svoje tři děti do auta a vyrazili na tři týdny do nějaké země. Bez hotelů nebo kempů. Jak náročné je takové cestování?

Cestujeme dost netypicky. Říkáme tomu, že nemáme obytný vůz, ale pojízdný stan. Jsme vlastně lidé, kteří prostě někde parkují. A nedělají nepořádek a chovají se s respektem k místním, takže si nepřipadáme jako turisté, ale spíš poutníci nebo cestovatelé.

Jak vznikl nápad napsat o cestování s rodinou knihu?

Byl to takový náš projekt v lockdownu. Napadlo nás to i proto, že se nás spousta kamarádů a známých pořád ptala na nějaké naše zkušenosti nebo na tipy z různých zemí. Než bychom to pořád dokola opakovali, napsali jsme to do knihy, kterou si může každý koupit.

Já jsem si na každé cestě psal deník a fotil, takže jsme v knize taky zakonzervovali zážitky a zkušenosti pro naše děti, nabídli inspiraci ostatním a zároveň ulevili i svému tvůrčímu přetlaku.

Do prvního dílu Našeho evropského deníku jsme zpracovali cesty na jih Evropy, do Rumunska, Albánie a Portugalska. A když bude o knihu zájem, můžeme pokračovat dalšími díly. V šuplíku zatím máme sever – Pobaltí, Norsko a Velkou Británii.

Jak dlouho trvá takovou cestu naplánovat? Lze na takovou cestu jet úplně bez plánu, jak popisujete třeba v případě výpravy do Rumunska?

Nemyslím, že čím víc jsme plánovali, tím byla naše dovolená hodnotnější. Je dobré mít o dané zemi základní znalosti. Třeba že jsou v Rumunsku české vesnice, že je tam nádherná delta Dunaje nebo opevněné kostely v Sedmihradsku.

Je dobré mít s sebou určitě kvalitní mapu a průvodce. Ale v době smartphonů, online navigací a neomezených datových tarifů není ani tohle podmínkou. Nemusíte nutně navštívit všechna místa, která vám kdo doporučí, ale minout některá by bylo barbarství. Nemusíte chodit do každého muzea, protože to taky ty děti pořád nebaví.

Nastavit si nižší míru komfortu

Je takové cestování bez pevného cíle a zázemí drahé?

Ze začátku jsme si vedli záznamy o výdajích, ale nakonec jsme přišli na to, že jakákoliv třítýdenní cesta po Evropě nás stála něco mezi