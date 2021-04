Prezident vyzradil utajované informace a ohrozil bezpečnost země, tvrdí opozice

Prezidentův projev šokoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila. „Jsem přesvědčen, že pan prezident dnes sděloval údaje ze živého případu, a protože je sdělil, ohrozil bezpečnost České republiky,“ řekl v pořadu Prima Partie.

Vadí mu, že Zeman sdělil utajované informace, ale některé jiné a poměrně zásadní vynechal. „Nechápu, co to mělo mít za smysl a kam do budoucna směřujeme. Bylo to velmi nezodpovědné