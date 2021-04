Analyzujeme body, v nichž Zeman vnesl do vrbětické kauzy zmatek, manipulace i lži

Zemanovo vyjadřování nejde v pravém slova smyslu podrobit faktické kontrole. Deník N nemá přístup do utajovaných spisů, z nichž hlava státu zmiňovala útržky. Není tak zřejmé, do jaké míry Zeman zachoval či pozměnil jejich vyznění. Přesto lze na konkrétních případech doložit, že prezident opakovaně nemluvil pravdu, lhal a manipuloval.

Základním výchozím bodem je to, co jsme popsali už dříve: zatímco vládní politici i čeští spojenci jednotným hlasem mluví o ruském útoku v muničním skladu, prezident celou situaci vykreslil jako střet dvou rovnocenných, nijak neprověřených verzí. Ruská média to okamžitě zdůraznila. Řada výkladů na českých dezinformačních serverech přitom vychází právě z optiky ruských médií.

Jaké výroky prezidenta Zemana lze pokládat za problematické?

„Před týdnem jsem byl informován předsedou vlády a prvním místopředsedou vlády o podezření, že výbuch v muničním skladu Vrbětice byl způsoben dvěma ruskými agenty.“

Hned v první větě projevu prezident naznačil, že o celé záležitosti věděl jen týden. V bezpečnostní komunitě ale informace kolovala už několik týdnů předtím, jak Deníku N řekl bývalý velvyslanec v Moskvě Petr Kolář. Zpravodajské služby přitom podle zákona „předávají prezidentu republiky, předsedovi vlády a příslušným členům vlády v případech zjištění, která nesnesou odkladu, informace bezprostředně“.

V rozhovoru navazujícím na projev se prezident vyhnul přímé odpovědi na otázku, kdy poprvé přišel do styku s informací o ruském zapojení. „Od těchto dvou lidí v sobotu,“ odkázal se jen na Andreje Babiše a Jana Hamáčka. Své týdenní mlčení, které přispělo k rozvíjení konspiračních teorií, tak nevysvětlil.

„Dnes před vás předstupuji jako člověk, který se domnívá, že má dostatek informací, abych se k celé záležitosti mohl vyjádřit s chladným rozumem a bez jakékoli hysterie.“

Prezidentova slova usnadňují rámování dřívějších vyjádření (premiéra, ministra vnitra, ministra zahraničí…) jako hysterických. Slovo hysterie v této souvislosti použila i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová – Zeman tak