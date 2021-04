Ceny Oscar zabojují o budoucnost Hollywoodu. Zlaté sošky budou předány na nádraží

Cena Oscar za téměř sto let zažila už kdeco, na nádraží se však bude předávat poprvé. Ne že by historická železniční budova ze třicátých let v Los Angeles byla málo honosná. A ne že by přesunutí večera do náhradních prostor mimo tradiční Dolby Theater mělo být největší letošní výzvou akce, která se koná v neděli (tedy pro nás Středoevropany v noci na pondělí).

„Je to jako vyrábět letadlo za letu,“ snažil se popsat filmař Steven Soderbergh přípravu slavnosti uprostřed pandemie.

Soderbergh je odborník na natáčení v době korony. Jeden film