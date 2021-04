Zdrženlivost Pirátů po Vrběticích překvapila. Jsme méně emocionální, je to i generační věc, vysvětlují špičky strany

Výbuch v muničním skladu ve Vrběticích vyvolal mezi českými politiky nejen ostré reakce vůči Ruské federaci a její vojenské rozvědce, ale i mezi stranami navzájem. Kritice například čelili Piráti za nedostatečně razantní reakci v den oznámení ruské role ve výbuchu muničního skladu.

„Mě by zajímalo, kde byl Ivan Bartoš. Kde byl člověk, který chce být premiérem této země?“ nechal se slyšet vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, který o víkendu ještě provizorně řídil ministerstvo zahraničí.

„Upřímně řečeno, spíše bych očekával, že se strana, která aspiruje po příštích volbách na převzetí vlády a křeslo premiéra, vyjádří přece jenom poněkud obšírněji. Ale to je na nich. Snad se to ještě během následujícího vývoje změní, ale rád bych od nich slyšel poněkud více,“ napsal exministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Jeho status přebral i stranický účet TOP 09.

Podle Jakuba Lyska, politologa z Univerzity Palackého, by Pirátům mohlo uškodit, pokud by na nich ulpěla nálepka přílišné zdrženlivosti vůči Rusku. Zároveň by to „dodalo munici“ koalici Spolu. „Ta může říct: ‚Podívejte, oni mají