Deskové hry na virtuálním stole? To není ono, říká úspěšný vývojář Vladimír Chvátil, autor Krycích jmen

Je jedním ze spoluautorů pravidel legendárního Dračího doupěte, vytvořil řadu počítačových her a nyní platí za jednoho z nejúspěšnějších světových autorů deskových her. Jeho Krycí jména hrají miliony domácností po celém světě. Vladimír Chvátil, v herní komunitě známý pod přezdívkou Vlaada, v rozhovoru popisuje, jak se mění deskoherní svět během pandemie.

Předpokládám, že deskové hry musejí v době lockdownu zažívat nebývalý rozkvět. Nebo se mýlím?

Z pohledu toho, že lidé sedí doma a hrají je, a tedy i kupují, to tak je. Ale ne už tolik, co se týče jejich vývoje a výroby. Celý proces byl, alespoň v naší firmě, hodně založen na osobním setkávání, testování a hraní na různých událostech, a to teď není možné. Částečně se to přesouvá do online prostředí – existuje několik různých služeb, přes které si člověk může zahrát deskovou hru na virtuálním stole –, ale není to úplně ono. Také je mi líto autorů, kterým v této době vyšla první hra, protože přišli o možnost přímo vidět, jak se lidem jejich dílo líbí na veletrzích a festivalech.

Jak vypadá práce v nakladatelství deskových her? Dá se vznik nového titulu přirovnat k vydání knihy?

Dříve byla velmi osobní, několikrát do roka jsme pořádali akce pro lidi, kteří mají prototyp hry a chtějí nám ho ukázat. I když jsme si nakonec hru k vydání nevybrali, autoři měli alespoň zpětnou vazbu od ostatních a budovalo to kolem vytváření her komunitu. Máte pravdu, že teď je celý proces bližší spíše vydávání knih. Autoři nám pošlou pravidla hry, případně i její online prototyp. Některé hry odmítáme hned po přečtení pravidel, protože vidíme, že to není náš styl, nebo třeba protože v nich chybí cokoliv nového. Ty nadějnější si pak zahrajeme ve virtuální podobě. Když se rozhodneme, že hru vydáme, pracujeme na ní s autorem dál zhruba půl roku až dva roky.

Které debuty českých autorů jste vydali v posledním roce?

Loni to byly dvě hry. Jedna se jmenuje