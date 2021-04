Česká ekonomika bude velmi zranitelná, když se spotřebitelé rozhodnou pro elektromobily, říká analytik agentury Fitch

V online rozhovoru ze svého frankfurtského bytu vysvětluje, jak na problémy zemí Visegrádské čtyřky nahlíží ze zahraničí. Zatímco lokální média jsou plná článků o nových domácích konfliktech, zahraniční ekonomy zajímá pouze to, jak a zda vůbec se odrazí v základních ukazatelích, jakým je i veřejný dluh.

Agentura například sleduje problémy s právním státem v Polsku a Maďarsku, další zhoršení v této oblasti by totiž mohlo ovlivnit i rating. Příliv zahraničních investic to zatím neovlivnilo a Ramakrishnan věří, že navzdory útočné rétorice se obě vlády pragmaticky rozhodnou neodstřihnout se od peněz z Bruselu.

Mnohem větším rizikem než politika je podle něj závislost regionu na automobilovém průmyslu, který kromě aktuálního nedostatku polovodičových čipů ve střednědobém horizontu ohrožuje přechod k elektromobilitě. Pokud země jako Česko a Slovensko nepřilákají nové investice v této oblasti, stanou se jejich ekonomiky zranitelnějšími a to může mít i negativní dopad na rating.

Zlepšení českého ratingu už je naopak jen málo pravděpodobné. Nemá už totiž kam stoupat, Česko je se svým hodnocením AA v kategorii zemí jako Kanada či Velká Británie, přičemž jeho hrubý domácí produkt v přepočtu na jednoho obyvatele je stále hluboko pod mediánem této skupiny.

Jaký výhled mají země Visegrádské čtyřky pro tento rok?

Ekonomické výsledky některých zemí byly lepší než naše původní předpovědi. To platí zvláště o Slovensku, kde ekonomika klesla přibližně jen o pět procent. To může být do značné míry způsobeno tím, že se ekonomiky regionu dokázaly přizpůsobit omezením, která tam byla během roku zavedena, především během druhé vlny.

Česko a Slovensko měly poměrně slabou