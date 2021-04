PCR testy umožní návrat všech dětí do škol, radí odborníci. Ministerstvo přesnější metodu proplácet neplánuje

Týden doma, týden ve škole. Režim, který nyní platí pro předškoláky a první stupeň základních škol, by se měl od května rozšířit na další stovky tisíc dětí z vyšších ročníků. Podle odborníků by se ale mohli vrátit k prezenční výuce všichni žáci, pokud by se používaly přesnější PCR testy. „Proplácet tyto testy ve školách nezvažujeme,“ odmítá ale tento plán ministerstvo zdravotnictví.

Nejmladší děti chodí do školy „na střídačku“ už třetí týden. Podle aktuálního balíčku rozvolňování by se do lavic mohli postupně vrátit i žáci z druhého stupně. Právě starší děti letos chodily do školy nejméně, naposledy před Vánoci. Za současné situace to vypadá, že se do prázdnin kvůli rotačnímu systému budou účastnit prezenční výuky v ideálním případě jen několik týdnů.

Odborníci přitom navrhují způsob, jak vrátit do školy všechny žáky. „Rotace jsou sice důležitým nástrojem k potlačení epidemie, se zlepšující se situací by však bylo možné vrátit děti do škol v normálním režimu zhruba do čtrnácti dnů. Ale pouze za předpokladu, že by se používaly PCR testy,“ říká René Levínský, člen Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES).

„Všichni členové naší odborné skupiny prosazují přesnější a spolehlivější PCR testování ve školách, bohužel nás zatím ministerstvo nevyslyšelo. Pokud by byly antigenní testy jedinou volbou pro testování dětí ve školách, je to problém a návrat všech dětí do škol