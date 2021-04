Notes: Čeští ministři byli dnes poslové dobrých zpráv. Ještě se ukáže, jestli právem

Zdá se, že Rusko narazilo. Narazilo na dno české úslužnosti vůči Ruské federaci, kterou jsme posledních pár týdnů (a měsíců a let) mohli sledovat. Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek vyšel před národ sice o tři hodiny později, než do kdy mělo Rusko dojednat návrat českých diplomatů, ale odpověď byla jasná, rázná, ale zároveň slušná, jak říkají oslovení exdiplomati. Pracovníci ruské ambasády v Praze mají čas do konce května, aby srovnali svůj počet s množstvím lidí na české ambasádě v Moskvě. Odejít jich má 63, s sebou do Ruska si vezmou i rodinné příslušníky, kteří v Česku žijí. Jak zdokumentovala kolegyně Eliška Hradilková Bártová, před ruskou ambasádou už stojí české policejní monitorovací vozy. „Jsme připraveni na vše,“ vzkazují policisté.

Ministrovo vystoupení tak bylo po několika vládních kiksech a názorových otočkách příjemnou změnou na poli česko-ruské vztahové dynamiky. Slováci jako gesto solidarity vypoví ze země tři ruské diplomaty (na což Rusko recipročně reagovalo) a sounáležitost vyjádřily Česku Evropská unie i Severoatlantická aliance. Jediný, kdo se tak k celé kauze stále nevyjádřil, je prezident Zeman. Je potřeba si vše důkladně rozmyslet, aby jeden neřekl něco špatně.

Podle Petra Pitharta je celá kauza třetí a zároveň nejdůležitější šancí na to, aby Česko na mezinárodním poli ukázalo jasný postoj. Dosavadní příběhy Prahy a Moskvy, všechny nedokončené, jsou, jak píše Pithart, o slabé vůli Česka stát na vlastních nohou a zároveň o síle a neomalenosti toho medvěda, který je pořád ještě pro někoho trochu neohrabaným, ale v jádru hodným méďou. Jako zkoušku pak celou situaci vidí Martin M. Šimečka ze slovenského Denníku N, se kterým ve Studiu N mluvil Filip Titlbach.

Nedlouho po Kulhánkovi vystoupil další exponovaný člen vlády: ministr zdravotnictví Arenberger. Učinil tak po boku ministrů Havlíčka a Plagy. A v covidovém bezčasí je o něco jasněji. Situace se totiž pomalu zlepšuje, píše ve svém pravidelném čtvrtečníku Petr Koubský.

Jak se zdá, Česko zažije předčasné Vánoce a dostane šest balíčků. První balíček si otevřelo už v minulém týdnu, kdy se otevřely některé obchody. Ten další si otevře 3. května: v něm se dočkáme otevření služeb pro péče o tělo a zvířata. Kdy si otevřeme balíčky ostatní a co v nich bude, zatím není jasné: to bude záležet na počtech nakažených. Nejdůležitější ale je, a teď se podržte, že nová opatření budeme vědět s několikadenními předstihy. Systém PES, jehož název probouzel v kdejakém uživateli internetu touhu psát vtipné a neokoukané slovní hříčky, je tedy už definitivně zakopán.

Slovensko pod vedením premiéra Hegera také oznámilo, že mění tamní systém. Pravidla takzvaného covidového automatu se rozvolní. Často však více, než doporučovali odborníci. O gamblerství s pandemií píšou naši slovenští kolegové.

A dobrá zpráva přichází i z kultury: známe výsledky Cen Czech Grand Design. Porotci si letos cenili zejména ekologičnosti a reálného uplatnění výrobků v praxi.

