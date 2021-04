Z ruské ambasády musí odjet desítky lidí, mají čas do konce května. Elegantní a vstřícné gesto, hodnotí bývalí diplomati

Česko zastropuje počet lidí na ruské ambasádě v Praze, aby odpovídal současnému počtu českých diplomatů v Moskvě. Vláda přitom dala čas do konce května, aby desítky pracovníků ruské ambasády odjely ze země. Bývalí diplomaté, které Deník N oslovil, to hodnotí jako elegantní a chytré gesto. Česko tím podle nich ukazuje, že je civilizovaná a velkorysá země. Rusko to tak ale nejspíš chápat nebude.