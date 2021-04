Český zákrok proti ruské ambasádě: smí tam být tolik diplomatů, kolik my jich máme teď v Moskvě

Česko zastropuje počet lidí na ruské ambasádě v Praze tak, aby odpovídal současnému počtu českých diplomatů v Moskvě. Oznámil to ministr zahraničí Jakub Kulhánek poté, co Rusko nereagovalo na české ultimátum, aby umožnilo všem našim diplomatům návrat do Moskvy.