Jaký je váš nejoblíbenější zpěvák? Hana Hegerová? O záludnostech generického maskulina v češtině i dalších jazycích

Analýza jazykovědce Martina Konvičky: Kdybych se vás zeptal, kdo je váš nejoblíbenější zpěvák, kdo by to byl? David Bowie? Albert Černý? Kele Okereke? Ať už by to byl kdokoliv, nejspíš by to ale nebyla Hana Hegerová, Fiona Apple nebo Zuzana Navarová, že? Ty by totiž patřily do skupiny vašich oblíbených zpěvaček.