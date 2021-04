S covidem v Česku to už bude jen lepší a lepší. Pokud a dokud se něco nepokazí

Denní počet covidových úmrtí konečně klesl pod stovku. 528 mrtvých za poslední týden je stále velmi mnoho, před pěti týdny to však byl trojnásobek. Březnová vlna, za kterou se už konečně můžeme opravdu ohlédnout, byla stejně pustošivá jako listopadová.

Jasně to je vidět na grafu sestaveném z dat ČSÚ, který srovnává letošní počet úmrtí (všech, bez ohledu na příčinu) s předchozími roky a také s dlouhodobým průměrem. V desátém kalendářním týdnu letošního roku zemřelo o 1444 lidí (neboli o 61 %) více, než je průměrná hodnota. Shodou okolností právě v desátém týdnu zaznamenali statistici největší týdenní úmrtnost za období let 2011–2019. Bylo to roku 2018, kdy zemřelo 2994 osob (pravděpodobně v důsledku epidemie chřipky, i když to nelze přesně doložit, protože příčina úmrtí se tehdy nevyhodnocovala). I oproti tomuto dlouhodobému vrcholu