Taktická bitva pokračuje. Češi zřejmě pošlou Rusy domů, Moskva zareaguje odpoledne

Česko se včera pustilo s Ruskem do zcela ojedinělé taktické a diplomatické bitvy, když na ruské reciproční vyhoštění českých diplomatů nereagovalo hned, ale dalo Rusku čas na rozmyšlenou. Dnes se v ní čekají další kroky. Shrnujeme poslední desítky hodin vývoje a popisujeme, co bude dál.

Rusko neučiní žádné kroky do čtvrtečního poledne, do kdy mu dala česká vláda čas, aby umožnilo návrat vyhoštěných českých diplomatů na velvyslanectví v Moskvě. Už včera to předeslali mluvčí ruského prezidenta a ministerstva zahraničí.

Českého velvyslance Vítězslava Pivoňku si navíc ruské ministerstvo zahraničí předvolalo až později odpoledne. Tam mu rovnou sdělí ruskou reakci na oznámení, s nímž po poledni přijde české ministerstvo zahraničí: Černínský palác avizoval, že vypoví další ruské diplomaty a pracovníky ambasády v Praze tak, aby na obou velvyslanectvích zůstal stejný počet lidí.

„Pan velvyslanec byl pozván