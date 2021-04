Prodejce elektra Okay mazal docházky zaměstnanců, aby dosáhl na státní podporu. Děláme to pro vás, hájilo se vedení

Smažte vaši docházku do práce a pomůžete firmě. Takovým heslem se řídilo vedení společnosti Okay, která patří mezi největší prodejce elektra v České republice. Česká firma tak na pracující zaměstnance dostávala státní podporu, na kterou by jinak neměla nárok.